Перекроют ли мост Патона: в КГГА ответили

Жителям столицы не стоит беспокоиться - на сегодняшний день речь идет только о реставрации.

В Сети появилась информация, что в Киеве перекроют мост Патона на ремонт, который продлится два месяца. Но киевлянам якобы обещают организовать в это время "комфортный объезд".

Такой информацией, в частности, поделился в Facebook директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

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"В ближайшее время Кличко перекрывает мост Патона! Со следующего понедельника, 29 ноября, на два месяца планируются срочные ремонтные работы. Сообщается, что мост реально может разрушиться в любой момент, похоронив десятки и сотни людей. Поэтому и были нужны такие срочные меры", – объяснил Быков.

В КГГА отреагировали и заявили, что информация о перекрытии моста Патона с 29 ноября не соответствует действительности и является манипуляцией. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Все это сделано для уменьшения погрузки на сооружение. И именно в таком режиме мост продолжает работать.

"Сегодня продолжается процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация есть умышленной манипуляцией", – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним:

Столичный мост Патона в очередной раз осыпался в прошлую пятницу. Через год эту артерию должны полностью остановить для проведения реконструкции.

прошлую пятницу. Через год эту артерию должны полностью остановить для проведения реконструкции. В следующем году Южный мост столицы собираются снова закрыть на капитальный ремонт. Снова хотят ремонтировать деформационные швы и сменить дорожное покрытие. Но, как оказалось, за последние годы такие работы уже сделаны. И на некоторые даже есть гарантия.

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