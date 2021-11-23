"Неужели зима!": в Киеве выпал первый снег (фото и видео)

Осадки заметили в столице и области.
В Киеве во вторник, 23 ноября, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег.
Киевляне начали делиться соответствующими фотографиями и видео в социальных сетях.
Осадки заметили жители правого берега столицы, а также в центре и в Броварах. Однако из-за того, что на улице плюсовая температура воздуха, снег сразу тает.
"Пенопласта какого-то насыпало) Типа снег", "наконец-то!", "снега и желательно небольшого мороза хотелось бы!", "на Оболони снежок летает", "неужели зима?" – пишут пользователи в социальных сетях.
Пенопласта какого-то насыпало) Типа снег. pic.twitter.com/U7iXGia3Kd– nadumala) (@dumajusobi) November 23, 2021
Напомним, 23 ноября в Киеве прогнозировали снег. Ожидается, что температура воздуха опустится до отметки -2 градуса. Коммунальщики уже подготовились к борьбе со стихией.
Читайте также: