"Неужели зима!": в Киеве выпал первый снег (фото и видео)

"Неужели зима!": в Киеве выпал первый снег (фото и видео)

Осадки заметили в столице и области.

В Киеве во вторник, 23 ноября, как и прогнозировали синоптики, пошел первый снег.

Киевляне начали делиться соответствующими фотографиями и видео в социальных сетях.

Осадки заметили жители правого берега столицы, а также в центре и в Броварах. Однако из-за того, что на улице плюсовая температура воздуха, снег сразу тает.

"Пенопласта какого-то насыпало) Типа снег", "наконец-то!", "снега и желательно небольшого мороза хотелось бы!", "на Оболони снежок летает", "неужели зима?" – пишут пользователи в социальных сетях.

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Напомним, 23 ноября в Киеве прогнозировали снег. Ожидается, что температура воздуха опустится до отметки -2 градуса. Коммунальщики уже подготовились к борьбе со стихией.

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