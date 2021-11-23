"Ваш родственник в беде": в Киеве раскрыли мошенническую схему на десятки тысяч гривен

"Ваш родственник в беде": в Киеве раскрыли мошенническую схему на десятки тысяч гривен

Злоумышленники представлялись врачами.

В Киеве полиция поймала банду злоумышленников, которые действовали по схеме "ваш родственник в беде". Они украли у пенсионеров около 90 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Трое мужчин и женщина по телефону представлялись людям врачами, говорили, что их родственники находятся в беде и нужны деньги на лечение. В результате пострадавшие соглашались и отдавали все свои сбережения, в том числе ювелирные изделия. Пенсионеры рассчитывались с мошенниками, а затем звонили родственникам и узнавали, что с ними все хорошо.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам : 19-летнему жителю Крыма, 35-летнему Одесситу, 21-летнему жителю Кировоградской области и 23-летней девушке из Черниговской области.

Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Мошенникам сообщили о подозрении / Национальная полиция Украины

Напомним, что в Киеве под видом банка мошенники воровали у украинцев по 1,5 млн. гривен в месяц. Они устроили call-центр и наняли 15 операторов, которые обманывали людей по телефону.

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