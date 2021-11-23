Під Києвом зникла 13-річна дівчинка: фото, прикмети

У поліції зазначають, що Валерія зникала і раніше.
Під Києвом зникла 13-річна дівчинка.
Малолітня Валерія Сушко вночі 23 листопада залишила територію Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Отчий Дім", що в селі Святопетрівське (Білогородська ОТГ, Бучанський район, Київська область) по вул. Центральній, 118.
Про це повідомляє Відділ поліції № 1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції.
Наразі місцеперебування дівчинки невідоме.
У поліції зазначають, що Валерія зникала і раніше.
Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 167 см, середньої статури, волосся пряме світле коротке (зачіска каре), обличчя овальне, очі зелені.
Валерія була одягнена у коротке сіре пальто та темні штани.
"У випадку отримання будь-якої інформації щодо можливого місцеперебування розшукуваної, просимо телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, під Києвом зник 17-річний хлопець. Нікіта Буханцов на зв'язок з рідними не виходить від 15 листопада.
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