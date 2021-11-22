Кличко сказал, когда Киев выйдет из красной зоны

Кличко сказал, когда Киев выйдет из красной зоны

Коронавирус в столице стремительно пошел на убыль

Киев вскоре выйдет из красной зоны карантина. Это связано с тем, что в столице улучшилась ситуация с коронавирусом.

Об этом 21 ноября сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в ближайшее время город может перейти из красной зоны карантина в оранжевую. Кличко отметил, что заполненность коек в больницах снизилась до 58%. При этом занято 61% коек с кислородом.

"Немного меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", — сказал мэр.

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Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в столице до сих пор остается угрожающей. Прогнозируется, что цифры пойдут на убыль благодаря вакцинации.

По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса). В столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.

Напомним, в Киеве школьники возвращаются за парты. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов.

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