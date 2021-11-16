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Який вигляд мав би центр Києва з річкою Хрещатик, звільненою із колектора: візуалізація

Який вигляд мав би центр Києва з річкою Хрещатик, звільненою із колектора: візуалізація

behance.net

Столичний дизайнер оприлюднив концепцію «Відновлення річки Хрещатик».

Столичний дизайнер створив візуалізацію, як міг би виглядати центр Києва з річкою Хрещатик посередині, якщо її звільнити з колектора.

Віктор Білоус оприлюднив на Вehance концепцію "Відновлення річки Хрещатик".

"У Києві є понад 60 підземних річок, в тому числі і річка Хрещатик, яка до сьогодні протікає в колекторі під однойменною центральною вулицею міста. Живить підземну річку Клов що впадає в річку Либідь, яка у свою чергу в Дніпро", – зазначив він.

За словами дизайнера, відновивши хоча б частину цих річок, в поєднанні з наявним пагорбним ландшафтом, можна перетворити столицю на сучасне, унікальне, екологічно комфортне середовище.

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За задумом автора, замість проїзної частини вулиці Хрещатик має текти річка, звільнена з колектора, а пішохідна частина має перетворитися на зелену зону для відпочинку.

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Крім того, на Хрещатику та Майдані Незалежності не повинно бути підземних переходів.

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Проєктом передбачається перетворення Майдану Незалежності на пікнікову зону. Проїзна частина також передбачена – п’ять смуг з боку Головпоштамту.

Нагадаємо,  у Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.

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