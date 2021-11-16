Який вигляд мав би центр Києва з річкою Хрещатик, звільненою із колектора: візуалізація

Столичний дизайнер оприлюднив концепцію «Відновлення річки Хрещатик».

Столичний дизайнер створив візуалізацію, як міг би виглядати центр Києва з річкою Хрещатик посередині, якщо її звільнити з колектора.

Віктор Білоус оприлюднив на Вehance концепцію "Відновлення річки Хрещатик".

"У Києві є понад 60 підземних річок, в тому числі і річка Хрещатик, яка до сьогодні протікає в колекторі під однойменною центральною вулицею міста. Живить підземну річку Клов що впадає в річку Либідь, яка у свою чергу в Дніпро", – зазначив він.

За словами дизайнера, відновивши хоча б частину цих річок, в поєднанні з наявним пагорбним ландшафтом, можна перетворити столицю на сучасне, унікальне, екологічно комфортне середовище.

За задумом автора, замість проїзної частини вулиці Хрещатик має текти річка, звільнена з колектора, а пішохідна частина має перетворитися на зелену зону для відпочинку.

Крім того, на Хрещатику та Майдані Незалежності не повинно бути підземних переходів.

Проєктом передбачається перетворення Майдану Незалежності на пікнікову зону. Проїзна частина також передбачена – п’ять смуг з боку Головпоштамту.

Нагадаємо, у Києві замість нового ТРЦ Lisova Mall утворилося озеро з качками.

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