В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро

Механизм применяется во избежание массового скопления людей на платформах.
В Киеве вечером ограничат на вход до трех станций метро.
Сегодня, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен).
Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена.
Так, перед началом игры, которая начнется в 19.45, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.
После завершения матча возможно ограничение (закрытие) на вход следующих станций:
- "Дворец спорта";
- "Олимпийская";
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства. Призываем соблюдать масочный режим", — говорится в сообщении.
В то же время, в метро запрещена перевозка пассажиров (кроме лиц до 18 лет) без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.
Напомним, в Киеве официально приняли создание у метро "Арсенальная" наземного перехода.
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