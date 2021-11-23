В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро

В Киеве вечером ограничат вход на три станции метро

Механизм применяется во избежание массового скопления людей на платформах.

В Киеве вечером ограничат на вход до трех станций метро.

Сегодня, 23 ноября, на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Бавария" (Мюнхен).

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена.

Так, перед началом игры, которая начнется в 19.45, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

После завершения матча возможно ограничение (закрытие) на вход следующих станций:

"Дворец спорта";

"Олимпийская";

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства. Призываем соблюдать масочный режим", — говорится в сообщении.

В то же время, в метро запрещена перевозка пассажиров (кроме лиц до 18 лет) без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа об излечении лица от указанной болезни.

Напомним, в Киеве официально приняли создание у метро "Арсенальная" наземного перехода.

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