"Мне не нравится Крещатик": Кличко анонсировал масштабные изменения на главной улице Киева

Ремонт Крещатика начнется в следующем году и обойдется в миллиард гривен.
В следующем году в Киеве начнется ремонт Крещатика. Он будет стоить Киеву более 1 миллиарда гривен.
Об этом в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
"Мне тоже не нравится Крещатик. В следующем году запланирована полностью реконструкция Крещатика. Довольно дорогое удовольствие – более 1 миллиарда гривен это будет стоить, с учетом полностью всех переходов, изменения полностью плитки, изменения полностью концепции, и каштаны на Крещатике будут. Крещатик будет абсолютно "старым новым" Крещатиком", – рассказал Кличко.
Напомним, ранее Кличко рассказал, что каждый день молится за то, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций. По словам главы города, Киеву недостаточно денег для реализации многих проектов. В частности – для одновременной реконструкции мостов, строительства метро и ремонта дорог.
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