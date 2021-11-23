В Киеве священник, избивший свою соседку из-за надоедливой собаки, пошел в затвор

В Киеве священник, избивший свою соседку из-за надоедливой собаки, пошел в затвор

Епископу Шепетовскому Адриану запретили проводить богослужения на год.

В Киеве священник, избивший свою соседку из-за надоедливой собаки, пошел в затвор.

Епископу Шепетовскому Адриану запретили проводить богослужения на год.

Об этом сообщил сам епископ в Facebook после заседания Синода.

Синод пришел к выводу, что Преосвященный епископ Адриан (Кулик) действительно совершил нарушения, согласно которым каноническими правилами предусмотрено суровое наказание.



Поэтому епископу Шепетовскому Адриану запретили проводить богослужение на год. После этого Синод снова должен решить его дальнейшую судьбу.

"Теперь я пенсионер, как-то смешно ей-Богу. Неделю-две тишины для молитвы и размышлений. Иду в затвор", — добавил отстраненный епископ.

Напомним, в Киеве епископ Шепетовский Православной церкви Украины Андриан, в миру Руслан Кулик, избил соседку Иванну Бережную, а затем отобрал телефон, потоптался на гаджете и выбросил его в клумбу. Инцидент произошел у подъезда их дома на Позняках. Причиной конфликта, по словам женщины, стала ее собака породы русский той-терьер, якобы мешавший священнослужителю и его семье своим лаем.

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