У Києві біля метро "Арсенальна" офіційно ухвалили створення наземного переходу

Реалізувати проєкт планують протягом 2021-2022 років.
Київська влада офіційно погодила створення наземного пішохідного переходу з реконструкцією світлофора біля станції метро "Арсенальна". Реалізувати проєкт планують протягом 2021-2022 років.
Наземні переходи мають з'явитися на перехресті вулиць Грушевського, Мазепи та Московської. Зараз тут перейти дорогу можна лише підземним переходом. Про це пише "БЖ".
Замовник робіт – комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" – тепер має визначити проєктувальника та підрядника для їх виконання.
Створити наземний перехід біля "Арсенальної" запропонувала команда Urban Crew. Цей проєкт переміг у "Громадському бюджеті" в 2020 році.
Водночас у "Центрі організації дорожнього руху" зазначили, що наземні переходи можуть також з'явитися біля станції метро "Університет" та на вулиці Коновальця в Печерському районі – за прикладом наземного переходу біля ЦУМу, облаштування якого дало позитивний результат.
Нагадаємо, Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва. Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.
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