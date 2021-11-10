"Мені не подобається Хрещатик": Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва

"Мені не подобається Хрещатик": Кличко анонсував масштабні зміни на головній вулиці Києва

Ремонт Хрещатика розпочнеться наступного року і коштуватиме мільярд гривень.

Наступного року у Києві розпочнеться ремонт Хрещатика. Він коштуватиме Києву понад 1 мільярд гривень.

Про це у програмі "В гостях у Дмитра Гордона" розповів мер столиці Віталій Кличко.

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"Мені теж не подобається Хрещатик. У наступному році запланована повністю реконструкція Хрещатика. Досить дороге задоволення – понад 1 мільярд гривень це буде коштувати, з урахуванням повністю всіх переходів, зміни повністю плитки, зміни повністю концепції та каштани на Хрещатику будуть. Хрещатик буде абсолютно "старим новим" Хрещатиком", – розповів Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, що кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій. За словами очільника міста, Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.

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