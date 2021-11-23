У Києві священник, який побив свою сусідку через надокучливого собаку, пішов у затвор

У Києві священник, який побив свою сусідку через надокучливого собаку, пішов у затвор

Єпископу Шепетівському Адріану заборонили проводити богослужіння на один рік.

У Києві священник, який побив свою сусідку через надокучливого собаку, пішов у затвор.

Єпископу Шепетівському Адріану заборонили проводити богослужіння на один рік.

Про це повідомив сам єпископ в facebook після засідання Синоду.

Синод дійшов висновку, що Преосвященний єпископ Адріан (Кулик) дійсно вчинив порушення, за які канонічними правилами передбачене суворе покарання.



Тому Шепетівському Адріану заборонили проводити богослужіння на один рік. Після цього Синод знову має вирішити його подальшу долю.

"Тепер я пенсіонер, якось смішно їй-Богу. Тиждень-два тиші для молитви і роздумів. Іду в затвор", - додав відсторонений єпископ.

Нагадаємо, у Києві єпископ Шепетівський Православної церкви України Андріан, в миру Руслан Кулик, побив сусідку Іванну Бережну, а потім відібрав телефон, потоптався на гаджеті і викинув його у клумбу. Інцидент стався біля під'їзду їхнього будинку на Позняках. Причиною конфлікту, за словами жінки, став її собака породи російський тойтер'єр, який нібито заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом.

Читайте також: