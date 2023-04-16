У Києві врятували єнота, який розніс квартиру

У одній з київських квартир знайшли єнота, який через тривалу відсутність свого господаря розгромив майже усе, що там було. Тварину забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.

Про це пише "Наш Київ".

Єнот багато днів перебував у квартирі сам, лише іноді до нього заходив сусід, щоб нагодувати. Оскільки місцеперебування господаря єнота наразі невідома, а речі та меблі у квартирі продовжували псуватися, чоловік вирішив викликати зоорятувальників.

Єнот перебуватиме у Центрі порятунку, поки не знайдуть його господаря.

Нагадаємо, у Львові з дерева врятували єнота – тварину відправили на карантин і розшукують власників.

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