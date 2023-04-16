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У Києві врятували єнота, який розніс квартиру

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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671
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У Києві врятували єнота, який розніс квартиру

Єнот, через відсутність хазяїв, розтрощив квартиру.

У одній з київських квартир знайшли єнота, який через тривалу відсутність свого господаря розгромив майже усе, що там було. Тварину забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.   

Про це пише "Наш Київ". 

Єнот багато днів перебував у квартирі сам, лише іноді до нього заходив сусід, щоб нагодувати. Оскільки місцеперебування господаря єнота наразі невідома, а речі та меблі у квартирі продовжували псуватися, чоловік вирішив викликати зоорятувальників.

Єнот перебуватиме у Центрі порятунку, поки не знайдуть його господаря. 

Нагадаємо, у Львові з дерева врятували єнота – тварину відправили на карантин і розшукують власників.

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Дата публікації
Перегляди
671
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