У Києві врятували єнота, який розніс квартиру

Єнот, через відсутність хазяїв, розтрощив квартиру.
У одній з київських квартир знайшли єнота, який через тривалу відсутність свого господаря розгромив майже усе, що там було. Тварину забрали зоозахисники з Kyiv Animal Rescue Group.
Про це пише "Наш Київ".
Єнот багато днів перебував у квартирі сам, лише іноді до нього заходив сусід, щоб нагодувати. Оскільки місцеперебування господаря єнота наразі невідома, а речі та меблі у квартирі продовжували псуватися, чоловік вирішив викликати зоорятувальників.
Єнот перебуватиме у Центрі порятунку, поки не знайдуть його господаря.
Нагадаємо, у Львові з дерева врятували єнота – тварину відправили на карантин і розшукують власників.
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