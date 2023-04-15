Жахлива ДТП у Києві: рятувальники вирізали водія з понівеченого автомобіля (фото)

У Києві ввечері 15 квітня сталася ДТП у Святошинському районі. Водій за кермом Hyundai Sonata на швидкості влетів у стовп. Чоловіка довелося вирізати рятувальникам з понівеченої автівки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві.

Потерпілого передали медикам швидкої допомоги. За словами очевидців аварії, чоловік перебуває у критичному стані.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, на Троєщині ввечері 15 квітня посеред вулиці вибухнула граната. У результаті постраждали чоловік та жінка.

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