В Успенському соборі вперше за 300 років пролунала молитва українською мовою (відео)

Вперше за триста років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври молитва пролунала українською мовою під час Великоднього богослужіння Православної церкви України.

Про це пише "Радіо Свобода".

Великодня служба відбулась 16 квітня 2023 року. Очолив літургію виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

Вранці 16 лютого президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і заявив, що Україна вже пройшла чималий шлях, але попереду – чи не найважча з вершин.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі пограбували келію нового намісника Авраамія.

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