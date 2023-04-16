Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Успенському соборі вперше за 300 років пролунала молитва українською мовою (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
737
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Успенському соборі вперше за 300 років пролунала молитва українською мовою (відео)

Фото: скриншот з відео

Великоднє богослужіння в Успенському соборі провела Православна церква України.

Вперше за триста років в Успенському соборі Києво-Печерської лаври молитва пролунала українською мовою під час Великоднього богослужіння Православної церкви України.  

Про це пише "Радіо Свобода".

Великодня служба відбулась 16 квітня 2023 року. Очолив літургію виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

Вранці 16 лютого президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем і заявив, що Україна вже пройшла чималий шлях, але попереду – чи не найважча з вершин. 

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі пограбували келію нового намісника Авраамія.

Читайте також:

Христос Воскрес: в Україні відзначають найважливіше свято християн

Христос Воскрес: в Україні відзначають найважливіше свято християн

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
737
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація