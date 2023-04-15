Велика вода у Києві: підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський (фото, відео)

У Києві підтопило міський парк "Наталка" та всю берегову зону.

Через сильні опади протягом останніх днів зафіксовано підняття води у Дніпрі.

Щодо "Наталки", то під водою опинилася частина набережної від самого парку до Поштової площі.

Про це повідомляє УНІАН.

Також частково підтоплено острів Оболонський та парк "Прирічна".

Острів Оболонський (14.04) Також частково підтоплений. Опубліковано Оболонь Пʼятниця, 14 квітня 2023 р.

За прогнозами синоптиків, наприкінці квітня та на початку травня очікуються рясні дощі. Столична влада попереджає, що цією весною рівень повені у столиці буде значно більшим, ніж торік. Як наслідок, є ризик підтоплення окремих територій у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

На території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води. Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.

Нагадаємо, як повідомляла пресслужба ДСЕС, в українських річках спостерігається сезонне підняття рівня води. Станом на ранок 15 квітня воно зафіксоване у межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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