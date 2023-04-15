У Києві на Троєщині посеред вулиці вибухнула граната, є поранені (фото)

У Києві на Троєщині, на вулиці Милославській, ввечері 15 квітня вибухнула граната . У результаті постраждали чоловік та жінка.

Фото та відео з місця події опублікували в місцевих телеграм-каналах. У поліції Києва встановлюють обставини інциденту.

"Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Фото: "Київський Двіж"

Нагадаємо, історія із смертельним грумінгом у Білій Церкві на Київщині отримала продовження. Місцевий мешканець стверджує, що його кіт так само несподівано помер під час грумінгу в ветеринарній клініці, де нещодавно загинула собака.

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