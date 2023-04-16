В Киеве спасли енота, разнесшего квартиру

В одной из киевских квартир нашли енота, который из-за длительного отсутствия своего хозяина разгромил почти все, что там было. Животное забрали зоозащитники из Kyiv Animal Rescue Group.

Об этом пишет "Наш Киев".

Енот много дней находился в квартире сам, лишь иногда к нему заходил сосед, чтобы накормить. Поскольку местонахождение хозяина енота пока неизвестно, а вещи и мебель в квартире продолжали портиться, мужчина решил вызвать зооспасателей.

Енот будет находиться в Центре спасения, пока не найдут его хозяина.

Напомним, во Львове с дерева спасли енота – животное отправили на карантин и разыскивают владельцев.

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