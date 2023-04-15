Большая вода в Киеве: подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский (фото, видео)

В Киеве подтопило городской парк "Наталка" и всю береговую зону.

Из-за сильных осадков в последние дни зафиксировано поднятие воды в Днепре.

Что касается "Наталки", то под водой оказалась часть набережной от самого парка до Почтовой площади.

Об этом сообщает УНИАН.

Также частично подтоплены остров Оболонский и парк Приречная.

Остров Оболонский (14.04) Также частично подтоплен. Опубликовано Оболонь Пятница, 14 апреля 2023 г.

По прогнозам синоптиков, в конце апреля и начале мая ожидаются обильные дожди. Столичные власти предупреждают, что этой весной уровень наводнения в столице будет значительно больше, чем в прошлом. В результате есть риск подтопления отдельных территорий в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

На территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг повышения уровня воды. Сотрудники ГСЧС спасают людей и животных и мотопомпами откачивают воду.

Напомним, как сообщала пресс-служба ГСЧС, в украинских реках наблюдается сезонное поднятие уровня воды. На утро 15 апреля оно зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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