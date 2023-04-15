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В Киеве на Троещине посреди улицы взорвалась граната, есть раненые (фото)

В Киеве на Троещине посреди улицы взорвалась граната, есть раненые (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1099
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве на Троещине посреди улицы взорвалась граната, есть раненые (фото)

Фото: "Киевский Движ"

На улице раздался мощный взрыв.

В Киеве на Троещине, на улице Милославской, вечером 15 апреля взорвалась граната. В результате пострадали мужчина и женщина.

Фото и видео с места происшествия опубликовали в местных телеграм-каналах. В полиции Киева устанавливают обстоятельства инцидента.

"Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении правоохранителей.

Фото:
Фото: "Киевский Движ"

Напомним, история со смертельным грумингом в Белой Церкви на Киевщине получила продолжение. Местный житель утверждает, что его кот так же неожиданно умер во время груминга в ветеринарной клинике, где недавно погибла собака.

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Дата публикации
Просмотры
1099
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