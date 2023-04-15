Ужасное ДТП в Киеве: спасатели вырезали водителя из изуродованного автомобиля (фото)

Водитель находится в критическом состоянии.
В Киеве вечером 15 апреля произошло ДТП в Святошинском районе. Водитель за рулем Hyundai Sonata на скорости влетел в столб. Мужчину пришлось вырезать спасателям из изуродованного автомобиля.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи. По словам очевидцев аварии, мужчина находится в критическом состоянии.
Напомним, на Троещине вечером 15 апреля посреди улицы взорвалась граната. В результате пострадали мужчина и женщина.
Читайте также:
- "У меня шок на всю жизнь": во время груминга умер кот в ветклинике на Киевщине, где так же погибла собака
- Готовилась сделать куклу: в Киевской области нашли задушенной школьницу, у которой было множество планов
- Большая вода в Киеве: подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский (фото, видео)