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Ужасное ДТП в Киеве: спасатели вырезали водителя из изуродованного автомобиля (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
1 мин
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Ужасное ДТП в Киеве: спасатели вырезали водителя из изуродованного автомобиля (фото)

Фото: Управление ГСЧС Киева

Водитель находится в критическом состоянии.

В Киеве вечером 15 апреля произошло ДТП в Святошинском районе. Водитель за рулем Hyundai Sonata на скорости влетел в столб. Мужчину пришлось вырезать спасателям из изуродованного автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи. По словам очевидцев аварии, мужчина находится в критическом состоянии.

Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, на Троещине вечером 15 апреля посреди улицы взорвалась граната. В результате пострадали мужчина и женщина.

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Дата публикации
Просмотры
813
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