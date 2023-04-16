В Успенском соборе впервые за 300 лет молитва прозвучала на украинском языке (видео)

Впервые за триста лет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры молитва прозвучала на украинском языке во время Пасхального богослужения Православной церкви Украины.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Пасхальная служба прошла 16 апреля 2023 года. Возглавил литургию исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

Утром 16 февраля президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что Украина уже прошла немалый путь, но впереди – самая тяжелая из вершин.

Напомним, в Киево-Печерской лавре ограбили келью нового наместника Авраамия.

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