У Києві няня з однорічним малюком загубилася у лісі: що відомо (фото)

Няня разом із дитиною пішла на прогулянку та перестала виходити на зв'язок із батьками малюка.

У Києві няня з однорічним малюком загубилася в лісі.

Жінка разом з дитиною пішла на прогулянку та перестала виходити на зв'язок із батьками малюка.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"У п'ятницю до поліції Києва надійшло повідомлення від киянина про те, що зникла няня із його однорічним сином. Чоловік пояснив, що близько 15:00 жінка йому зателефонувала та повідомила, що загубилася із малюком у лісі, після чого перестала виходити на зв'язок", - розповіли у поліції.

На пошуки 60-річної жінки з малюком по тривозі було скеровано особовий склад Деснянського управління поліції, орієнтовано наряди патрульних поліцейських, підрозділи Національної гвардії України.

У ході пошукових заходів патрульні розшукали в лісі жінку з дитиною. Нині з ними усе добре.

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

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