Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві няня з однорічним малюком загубилася у лісі: що відомо (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві няня з однорічним малюком загубилася у лісі: що відомо (фото)

Фото: Поліція Києва / Facebook

Няня разом із дитиною пішла на прогулянку та перестала виходити на зв'язок із батьками малюка.

У Києві няня з однорічним малюком загубилася в лісі.

Жінка разом з дитиною пішла на прогулянку та перестала виходити на зв'язок із батьками малюка.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"У п'ятницю до поліції Києва надійшло повідомлення від киянина про те, що зникла няня із його однорічним сином. Чоловік пояснив, що близько 15:00 жінка йому зателефонувала та повідомила, що загубилася із малюком у лісі, після чого перестала виходити на зв'язок", - розповіли у поліції.

На пошуки 60-річної жінки з малюком по тривозі було скеровано особовий склад Деснянського управління поліції, орієнтовано наряди патрульних поліцейських, підрозділи Національної гвардії України.

©

У ході пошукових заходів патрульні розшукали в лісі жінку з дитиною. Нині з ними усе добре.

©

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом розгорнулася сімейна драма, жертвою якої ледь на стало немовля. Врятувати дитину допомогла службова вівчарка на прізвисько Грім.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
423
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація