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У Києві відновлюють роботу комунальні кінотеатри

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У Києві відновлюють роботу комунальні кінотеатри

Фото: pixabay.com

До кінця травня у Києві відновлять роботу 6 комунальних кінотеатрів.

Так, вже 21 травня свої двері відчинять комунальні кінотеатри "Лейпциг", "Флоренція" та "ім. Шевченка", а від 26 травня – кінотеатри "Старт", "Факел" і "Ліра". 

Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що в кінотеатрі "Ліра" демонструватимуть реставровану копію класики українського кіно "Тіні забутих предків". А до Дня Києва, 28 травня – спеціальний показ документального фільму "Національний музей".

"У разі оголошення повітряної тривоги, сеанси зупиняються і глядачі мають прямувати до укриття. У такому випадку квитки можна буде використати у будь-який інший день або на інший сеанс", - наголосили у КМДА.

Афішу кінотеатрів можна знайти на офіційному сайті КП "Київкінофільм".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський зоопарк, який був закритий для відвідувань від початку війни, розпочав роботу в режимі парку. Наразі доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Каси продажу квитків працюють від 10:00 до 15:00. На території зоопарку відвідувачі можуть перебувати до 16:30.

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