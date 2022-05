"Хлопчик ще не знає, що батьків у нього вже немає": мер Києва розповів про найтяжчий момент за 82 дні війни

У столиці, за словами Віталія Кличка, готувались до вуличних боїв і приглядались, де вогневі точки будуть кращими.

"Страшно ніколи не було, але напряг був", — так згадує перші дні війни мер Києва Віталій Кличко. Він поділився враженнями про те, як столицю готували до оборони.

"Готувались до вуличних боїв і приглядали, де кращі вогневі точки…", — зізнався Кличко. Події розгортались швидко і треба було контролювати військових на передовому рубежі, встановлювати протитанкові "їжаки" та евакуйовувати найменш захищені верстви населення.

Про найважчий момент за 82 дні збройного протистояння Київський міський голова розповів у деталях. Він каже, що це було на Центральному залізничному вокзалі столиці, який був заповнений морем людей у ті дні. Мер зайшов до дитячого куточка, який в залі очікування виділили для найменших. Там був хлопчик років шести.

"Я до нього звернувся, щоб підняти настрій, кажу: "Не хвилюйся. Ти молодець! Тримаємось…". Потім до мене підійшла жінка і сказала, що цей хлопчик ще не знає, що батьків у нього вже немає… Емоційно дуже тяжко було", — поділився Віталій Кличко драматичною згадкою лише про один день війни.

А було й чимало таких моментів, про які зараз розповідати ще не можна. Але загалом історій стільки, що вистачить, щоб написати книжку.

"Знаєте що цікаво? У таких складних моментах ти можеш бачити who is who (англ. "хто є хто" — ред.). Люди проявляються у складних моментах… Ті, які себе подавали, як "мачо", міцні чоловіки, впевнені в собі… виявились маленькими мишенятами…, - зауважив Кличко. - Натомість були й протилежні приклади, коли ті, про кого б ніколи не подумав, як про сильних: "худесенькі такі, в окулярах, фізично несильні, але, виявилося, що внутрішня міць цих людей і характер не сходяться із зовнішнім виглядом. Вони показали себе справжніми, із "залізним стрижнем".

Київський міський голова визнав, що у команді виявились люди, які з початку війни зникли і він досі не знає, де вони. "Була черга: діти й жінки, які хотіли виїжджати. Це зрозуміло. Були й ті, хто хотів тікати…", — згадав Кличко.

Він поділився "епізодом сили", коли у сильний холод та мороз вночі під’їхав до пункту у Києві, де видавали зброю. І побачив, що люди стоять годинами, щоб отримати зброю. "Тому, що вони вирішили залишатись тут і зустрічати ворога", — розповів мер про стійкість киян.

Київ, за словами Кличко, залишається найважливішою метою для агресора. "У ворога щодо столиці можуть бути інші плани", - попередив мер.

Нагадаємо, нині підготували новий план оборони Києва, врахувавши помилки лютого-березня 2022 року.

Запрацював Київський зоопарк: як почуваються тварини, які пережили бойові дії

Читайте також: