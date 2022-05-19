В Киеве возобновляют работу коммунальные кинотеатры

До конца мая в Киеве возобновят работу 6 коммунальных кинотеатров.

Так, уже 21 мая свои двери откроют коммунальные кинотеатры "Лейпциг", "Флоренция" и "им. Шевченко", а с 26 мая — кинотеатры "Старт", "Факел" и "Лира".

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что в кинотеатре "Лира" будут демонстрироваться реставрированная копия классики украинского кино "Тени забытых предков". А ко Дню Киева, 28 мая – специальный показ документального фильма "Национальный музей".

"В случае объявления воздушной тревоги, сеансы останавливаются и зрители должны следовать в укрытие. В таком случае билеты можно будет использовать в любой другой день или на другой сеанс", — подчеркнули в КГГА.

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Афишу кинотеатров можно найти на официальном сайте КП "Киевкинофильм".

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский зоопарк, закрытый для посещений от начала войны, начал работу в режиме парка. В настоящее время доступны для обзора уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Кассы продажи билетов работают с 10:00 до 15:00. На территории зоопарка посетители могут находиться до 16:30.

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