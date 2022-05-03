У Києві відновили роботу понад 30 диппредставництв

НГУ переглянула схему охорони таких об’єктів.

До Києва повернулось 32 диппредставництва.

Національна гвардія України переглянула схему охорони таких об’єктів.

Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, НГУ залучається до виконання бойових завдань, разом із ЗСУ. Однак, разом з тим, нацгвардійці продовжують виконувати і ряд інших завдань. Зокрема, і охорону дипломатичних представництв та консульських установ.

Про це розповів Віталій Стецик, командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, під час заявив брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

"Щодня все більше дипмісій повертаються в Україну та до столиці, щоб відновити роботу. Наразі 32 дипломатичних представництва вже повернулося до столиці. Не зважаючи на те, що дипломати були відсутні, нацгвардійці продовжили охороняти та обороняти представництва інших держав. Наразі під охороною бригади перебуває понад 100 диппредставництва та консульських установ", - повідомив він.

З початком військової агресії, НГУ переглянула схему охорони та оборони об’єктів та значно збільшила сили та засоби, а також додала патрулювання на броньованій техніці. Особовий склад озброєний стрілецькою вогнепальною зброєю, як ближнього так і дальнього враження, а також посилений протитанковими засобами для знешкодження ворожої бронетехніки.

"Військовослужбовці бригади неодноразово надавали допомогу правоохоронцям та СБУ допомогу у затриманні, як диверсійних груп, так і окремих їх представників, корегувальників, а також у попередженні здійснення аеророзвідки ворожих дронів, шляхом їх знищення", - додав Віталій Стецик.

Командир 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав розповів, що підрозділи бригади супроводжували колони дипломатичних представників та членів їхніх сімей, коли ті змушені були покидати Україну або змінювати місце розташування через війну, яку розв’язала Росія.

"Весь цивілізований світ допомагає нам в протистоянні з підступним ворогом і важливу роль у цьому процесі відіграють дипломати. Сьогодні ми як ніколи усвідомлюємо, що від якості виконання покладених на бригаду службово-бойових завдань залежить авторитет нашої держави на міжнародному рівні", - підсумував Стецик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, коли закінчиться війна.

У Києві до роботи щодня стають посольства різних країн (жестовою мовою)

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