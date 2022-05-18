Посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві

Посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві

Дипломати виїхали майже за два тижні до того, як Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого.

Посольство США в Україні після тримісячної перерви відновило свою роботу в Києві.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломати виїхали майже за два тижні до того, як Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого.

Американські дипломати перенесли деякі функції до Львова, а потім переїхали до сусідньої Польщі.

"Ми дослухаємося до професіоналів у сфері безпеки, і коли вони скажуть нам, що ми можемо повернутися, ми повернемося назад", — сказала 2 травня тимчасова повірена у справах Крістіна Квін на брифінгу. Вона додала, що посольство США сподівається повернутися до Києва до кінця травня.

Нагадаємо, 8 травня, дипломати Сполучених Штатів повернулися до посольства в Києві вперше після евакуації у лютому.

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