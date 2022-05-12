У Києві для відвідувачів відкрили зоопарк: буде працювати у режимі парку

У Києві для відвідувачів відкрили зоопарк: буде працювати у режимі парку

Київський зоопарк, який був закритий для відвідувань від початку війни, розпочав роботу в режимі парку.

Наразі доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Каси продажу квитків працюють від 10:00 до 15:00. На території зоопарку відвідувачі можуть перебувати до 16:30.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазнаається, що під час повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища.

"КиївЗоо відкриває свої двері для відвідувачів, тож тепер всі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, цілий "дитячий садочок" мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок. А також на гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших наших мешканців", – розповіли в зоопарку.

Слід зауважити, що від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії столичний зоопарк врятував та надав прихисток 141 тварині. Наразі триває їхня реабілітацію.

Як повідомлялося, у Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ: у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг "Україна". Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.

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