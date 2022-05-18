В Києві рятувальники винесли з вогню сім маленьких цуценят

В Києві надзвичайники ліквідували пожежу в багатоповерхівці та врятували сімох цуценят.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, інцидент стався у Святошинському районі міста - там горіла побутова двоповерхова будівля. Згодом вогонь перекинувся на поруч розташовані гаражі.
“Як раз неподалік від гаражу, на який перекидалося полум'я, і перебувало семеро маленьких, ще сліпеньких цуценят. Їх вогнеборці одразу винесли у безпечне місце та ліквідували пожежу”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що ДСНС показали, як розбирають зруйновані окупантами в Харкові багатоповерхівки.
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