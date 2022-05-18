У Києві можливе задимлення через пожежу у зоні відчуження: що робити (фото)

У Києві можливе задимлення через пожежу у зоні відчуження: що робити (фото)

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

У Києві можливе задимлення у зв'язку із пожежами в області, зокрема у зоні відчуження.

Державне агентство України з управління зоною відчуження інформує, що радіаційний стан перебуває в межах контрольних рівнів. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля селища Іванкова та села Страхолісся за межами зони відчуження.

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін.

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У гасінні беруть участь частина ДПРЗ-11 ДСНС та пожежні ДСП "Північна Пуща".

Станом на 17:00 якість повітря на правому та на лівому берегах столиці перебуває в межах норми. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Міська влада закликає киян у разі задимлення зачиняти вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі. Окрім того, за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.

За порадами фахівців, у разі задимлення необхідно робити вологе прибирання. Корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря; збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Якщо у вас з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що у Київській області загасили пожежу, яка сталася поблизу Чорнобильської зони.

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