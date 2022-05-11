У Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж: де два тижні не буде гарячої води

Від вівторка, 10 травня, в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж.
Наразі роботи проводять на мережах у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. Згодом будуть в інших районах Києва.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Зазнаається, що випробовування та ремонт пошкоджень на кожній ділянці тривають орієнтовно два тижні. Саме протягом цього часу в домівках буде призупинене гаряче водопостачання.
"Гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення "слабких" місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період", - наголошують у КМДА.
Як повідомлялося, у Києві знову запрацювали чотири центри масової вакцинації в популярних ТРЦ: у ТРЦ Gulliver, у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ River Mall і ТРЦ Універмаг "Україна". Для того, щоб отримати щеплення, потрібен попередній запис.
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