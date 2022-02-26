У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги

У Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

"Військові злочинці РФ атакували одну із військових частин у Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито", – йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро "Берестейська" у Солом'янському районі та на Шулявці. Військовий журналіст ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро "Берестейська" окупанти б’ють по військовій частині.