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В Киеве отбили атаку на воинскую часть на Проспекте Победы

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В Киеве отбили атаку на воинскую часть на Проспекте Победы.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Военные преступники РФ атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отбито", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о выстрелах и взрывах возле станции метро "Берестейская" в Соломенском районе и Шулявке. Военный журналист ТСН.Тиждень Андрей Цаплиенко уточнил, в районе метро "Берестейская" оккупанты бьют по воинской части.

Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отражено. Фото: Reuters

Опубликованы Сухопутные войска ВС Украины Пятница, 25 февраля 2022 г.

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