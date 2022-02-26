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Вибухи у Києві: російські солдати намагаються атакувати ТЕЦ, триває бій

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Українські військові дають відсіч ворогу.

Приблизно 1 години ночі у Києві очевидці повідомляли про вибухи. Збройні сили Російської Федерації намагається атакувати ТЕЦ-6, що у районі Троєщини.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Українські військові дають відсіч ворогу. Також повідомляється, що Василькові продовжується опір — саме туди намагаються висадити ворожий десант.

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