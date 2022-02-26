В Києві почалися вуличні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи - відео

В Києві почалися вуличні бої, у різних районах столиці чути постріли та вибухи - відео

Містян просять йти в укриття.

Понад 50 пострілів та вибухів, кулетні метні черги в районі Шулявки та Зоопарку - за останні 10 хвилин.

Про це повідомляють Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Терміново ідіть в укриття, це не жарти, рятуйте життя себе і близьких", - йдеться у повідомленні.

Як повідомила в ефірі журналістка спільного інформаційного марафону ТСН.ua, чути постріли та вибухи біля станції метро "Берестейська", у Солом'янському районі та на Шулявці. Вибухи чути щодесять секунд. Інформації про руйнування немає.

Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро "Берестейська" окупанти б’ють по військовій частині.