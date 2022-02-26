Нацгвардія викрила фейковий підрозділ тероборони у Києві

Нацгвардія викрила фейковий підрозділ тероборони у Києві

У місті продовжують працювати диверсійні групи.

Збройні сили України викрили диверсійну групу ворогів, які видавала за себе підрозділ територіальної оборони.

Про це повідомляють на Facebook-сторінку військової частини 3030.

Киян просять бути уважними, оскільки у місті працюють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.