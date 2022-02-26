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У Києві в укритті народилася дитина: фото 

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У Києві в укритті народилася дитина: фото 

pixabay.com

"Богатирського здоров'я і тільки перемог у житті!", - бажають дитині

У Києві дитина народилася просто в укритті.

Про це інформує заступниця керівника Київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook. 

"Малюк з'явився на світ не на станції метро, а в іншому укритті. Однак за будь-яких умов - це момент щастя для родини! Вітаємо! Богатирського здоров'я і тільки перемог у житті!", - йдеться у повідомленні. 

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