У Києві в укритті народилася дитина: фото

У Києві в укритті народилася дитина: фото

"Богатирського здоров'я і тільки перемог у житті!", - бажають дитині

У Києві дитина народилася просто в укритті.

Про це інформує заступниця керівника Київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.

"Малюк з'явився на світ не на станції метро, а в іншому укритті. Однак за будь-яких умов - це момент щастя для родини! Вітаємо! Богатирського здоров'я і тільки перемог у житті!", - йдеться у повідомленні.