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У Києві знову чути вибухи - відео

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Звуки вибухів з'явилися приблизно 1 годині ночі.

Близько 1 годині ночі 26 лютого у Києві знову чутно вибухи. Очевидці повідомляють про звуки з півночі міста.

Про це сказала в ефірі спільного інформаційного марафону кореспондентка ТСН.ua.

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