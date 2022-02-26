У Києві знову чути вибухи - відео

У Києві знову чути вибухи - відео

Звуки вибухів з'явилися приблизно 1 годині ночі.

Близько 1 годині ночі 26 лютого у Києві знову чутно вибухи. Очевидці повідомляють про звуки з півночі міста.

Про це сказала в ефірі спільного інформаційного марафону кореспондентка ТСН.ua.