У Києві викрили фейковий підрозділ територіальної оборони (фото)

Нацгвардія продовжує працювати.

У Києві ввечері 25 лютого виявили фейковий підрозділ територіальної оборони. Зловмисників затримали.

Про це повідомили в МВС.

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Зазначається, що Національна гвардія України продовжує роботу над виявленням диверсійних груп противника у столиці.

Нагадаємо, що у Збройних силах України закликали громадян стати резервістами Сил територіальної оборони. Це можна зробити майже у кожному куточку країни.

Детальну інформацію та адреси можна дізнатися на сайті sprotyv.in.ua та за телефоном 0800 507 028.