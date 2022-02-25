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У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

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У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

У соцмережах та месенджерах поширюється відеозапис, на якому зафіксована нібито пожежа на Чорнобильській АЕС. Насправді ці відео – кадри з відомого серіалу "Чорнобиль".

Скриншот із відповідним фейком опублікував голова громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.  

"Інформація – це зброя. Інформація про Чорнобиль – це зброя масового ураження. Якісь діячі поширюють Мережею відео нібито з палаючою ЧАЕС. Насправді – з фрагментом серіалу НВО "Чорнобиль". Не ведіться на фейки. Будьте уважні. Тримаймося", – йдеться у повідомленні.

Інформація - це зброя. Інформація про Чорнобиль - це зброя масового ураження. Якісь діячі поширюють мережею відео,...

Опубліковано Aleksandr Sirota Пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

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