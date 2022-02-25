У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

У Мережі поширюють фейк про пожежу на ЧАЕС

У соцмережах та месенджерах поширюється відеозапис, на якому зафіксована нібито пожежа на Чорнобильській АЕС. Насправді ці відео – кадри з відомого серіалу "Чорнобиль".

Скриншот із відповідним фейком опублікував голова громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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"Інформація – це зброя. Інформація про Чорнобиль – це зброя масового ураження. Якісь діячі поширюють Мережею відео нібито з палаючою ЧАЕС. Насправді – з фрагментом серіалу НВО "Чорнобиль". Не ведіться на фейки. Будьте уважні. Тримаймося", – йдеться у повідомленні.