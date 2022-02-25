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У Києві повітряна тривога

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У Києві повітряна тривога

Фото з відкритих джерел

У Києві лунає повітряна тривога. Потрібно сховатися в укриття!

Про тривогу в столиці повідомили в Держспецзв'язку.

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