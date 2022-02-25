Завітали незвані гості: співробітники ДСНС взяли у полон двох російських окупантів

Окупанти прикинулись українськими військовими.
Сьогодні у Києві до 44-ї державної пожежно-рятувальна частина прийшло двоє людей і представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення.
Вони були у формі збройних сил України, у бронежилетах, з автоматами.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Окупанти попросили переодягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки.
Рятувальники ДСНС одразу подзвонили у поліцію.
"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали", - йдеться у повідомленні.
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- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
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- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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