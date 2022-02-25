Завітали незвані гості: співробітники ДСНС взяли у полон двох російських окупантів

Окупанти прикинулись українськими військовими.

Сьогодні у Києві до 44-ї державної пожежно-рятувальна частина прийшло двоє людей і представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення.

Вони були у формі збройних сил України, у бронежилетах, з автоматами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Окупанти попросили переодягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки.

Рятувальники ДСНС одразу подзвонили у поліцію.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: