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Завітали незвані гості: співробітники ДСНС взяли у полон двох російських окупантів

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Завітали незвані гості: співробітники ДСНС взяли у полон двох російських окупантів

Facebook/Головне управління ДСНС України в м.Києві

Окупанти прикинулись українськими військовими.

Сьогодні у Києві до 44-ї державної пожежно-рятувальна частина прийшло двоє людей і представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення. 

Вони були у формі збройних сил України, у бронежилетах, з автоматами. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Окупанти попросили переодягнутися у щось цивільне, а ще краще - у пожежні бойовки. 

Рятувальники ДСНС одразу подзвонили у поліцію.

"Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали", - йдеться у повідомленні.

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