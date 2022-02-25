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В Киеве воздушная тревога

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В Киеве воздушная тревога

Фото из открытых источников

В Киеве раздается воздушная тревога. Нужно спрятаться в укрытие!

О тревоге в столице сообщили в Госспецсвязи.

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