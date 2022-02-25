"Welcome to hell": батальоны терробороны Киева получили противотанковые NLAW

Противотанковые средства из Британии прибыли в Украину в январе на фоне угрозы российского вторжения.

Батальоны территориальной обороны Киева получили переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности NLAW.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Сообщения о NLAW Сухопутные войска опубликовали подписью: "Welcome to hell" (добро пожаловать в ад), адресованным российским захватчикам.

Противотанковые средства из Британии прибыли в Украину на фоне угрозы российского вторжения.

"NLAW — это Javelin для коротких дистанций, поражающий цель по технологии "выстрелил и забыл", — объяснял тогда журналист Юрий Бутусов.