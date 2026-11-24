Атака российских дронов на Киев

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В Киеве раздалось несколько громких взрывов 24 ноября во время объявленной «желтой» воздушной тревоги из-за угрозы атаки российскими дронами. Вражеский БпЛА попал по Голосеевскому району столицы.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН и городской голова Киева Виталий Кличко.

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Перед звуками взрывов в столице мониторинговые телеграм-каналы писали о полетах вражеских реактивных дронов в направлении Борщаговки, Вишневого, Жулян, Голосеева.

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Впоследствии Кличко заявил, что в результате падения БпЛА в Голосеевском районе возник пожар в складском помещении. На место следуют экстренные службы.

Местные телеграм-каналы выкладывают видео с места "прилета". На них видно пламя, в небо валит густой темный дым. ТСН.ua не публикует соответствующие кадры по соображениям безопасности.

Напомним, 24 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киевской области, повредив объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах. Соответствующие службы начали оценивать масштабы разрушений и ликвидировать последствия ударов.

К слову, днем 23 ноября российский дрон попал в крышу шестиэтажного жилого дома в Подольском районе Киева.

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