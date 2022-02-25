Заместитель Кличко рассказал о ситуации на киевской ТЭЦ-6

Заместитель Кличко рассказал о ситуации на киевской ТЭЦ-6

Коммунальное предприятие продолжает снабжать киевлян электроэнергией и отоплением.

Сообщения о повреждении российскими оккупантами киевской ТЭЦ-6, которые вечером в пятницу, 25 февраля, появились в соцсетях, оказались ложными.

Об этом сообщил в прямом эфире ТСН.Марафон первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, ситуация в пригороде столицы напряженная, однако ТЭЦ-6 работает в штатном режиме. "Никаких повреждений нет. Вырабатывается свет и тепло для города”, — сообщил он.

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Также заместитель мэра Киева сообщил о спокойной ситуации в украинской столице.

"Город работает в штатном режиме, бомбоубежища функционируют", — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Деснянском районе Киева, где расположена ТЭЦ-6, произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут. На место прибыли аварийно-спасательные службы.

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