Заместитель Кличко рассказал о ситуации на киевской ТЭЦ-6

Коммунальное предприятие продолжает снабжать киевлян электроэнергией и отоплением.
Сообщения о повреждении российскими оккупантами киевской ТЭЦ-6, которые вечером в пятницу, 25 февраля, появились в соцсетях, оказались ложными.
Об этом сообщил в прямом эфире ТСН.Марафон первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, ситуация в пригороде столицы напряженная, однако ТЭЦ-6 работает в штатном режиме. "Никаких повреждений нет. Вырабатывается свет и тепло для города”, — сообщил он.
Также заместитель мэра Киева сообщил о спокойной ситуации в украинской столице.
"Город работает в штатном режиме, бомбоубежища функционируют", — подчеркнул он.
Напомним, в пятницу, 25 февраля, в Деснянском районе Киева, где расположена ТЭЦ-6, произошло 5 взрывов с интервалом 3-5 минут. На место прибыли аварийно-спасательные службы.
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