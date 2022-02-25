ВСУ разбили российскую военную колонну в Ирпене

Военные отметили, что сожгли колонну врага.

Украинские бойцы в Ирпене в Киевской области уничтожили технику российских военных и личный состав.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

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"Сожженная колонна Росгвардии в Ирпене. Смерть врагам!!!" – говорится в сообщении.

На странице Сухопутных войск в сети опубликовано видео, снятое на месте событий после ликвидации врага. Однако, не рекомендуем просматривать его, если вам нет 18 лет.