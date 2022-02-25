Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

ВСУ разбили российскую военную колонну в Ирпене

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ разбили российскую военную колонну в Ирпене

УНИАН

Военные отметили, что сожгли колонну врага.

Украинские бойцы в Ирпене в Киевской области уничтожили технику российских военных и личный состав.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Сожженная колонна Росгвардии в Ирпене. Смерть врагам!!!" – говорится в сообщении.

На странице Сухопутных войск в сети опубликовано видео, снятое на месте событий после ликвидации врага. Однако, не рекомендуем просматривать его, если вам нет 18 лет.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация