В Деснянском районе Киева возле ТЭЦ слышны мощные взрывы: видео

ТЭЦ-6 одна из мощнейших теплоэлектроцентралей Украины.

Жители Киева сообщают, что вечером 25 февраля в Деснянском районе слышали сильные взрывы, а затем видели зарево в небе.

Видео со звуками взрывов распространяется в Сети СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 5 взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе столицы. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Специалисты выясняют детали.

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