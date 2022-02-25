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Вибухи у Києві: ТЕЦ працює у штатному режимі

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Поряд з ТЕЦ-6 працювали українські "Піони".

У Києві у Деснянському районі було чути п'ять вибухів. Сталися вони біля ТЕЦ-6 сьогодні ввечері приблизно о 19:30.

У ДСНС України спростували інформацію про те, що ТЕЦ-6 знижена. 

"Поряд з ТЕЦ-6 працювали українські "Піони".ТЕЦ працює у штатному режимі", - повідомиил українські надзвичайники.

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